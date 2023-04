City on Fire: Austin Butler sarà il protagonista del film

News





03/04/2023 |

Dopo averlo visto nella parte di Elvis Presley, Austin Butler ha trovato un nuovo progetto cinematografico legato ad uno dei romanzi di Don Winslow. L’attore – come riportato da Deadline – sarà il protagonista di City on Fire, progetto in fase di sviluppo presso la Sony 3000 Pictures. L’opera segnerà il primo lavoro ufficiale di Butler anche come produttore insieme a David Heyman e Shane Salerno. Il progetto muoverà i suoi passi nel breve periodo con lo studio che incontrerà presto gli sceneggiatori e il regista. City on Fire è il primo libro di una trilogia di romanzi, stesso discorso potrebbe accadere anche a livello cinematografico.



Il libro prende spunti dall’Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide spostando il tutto nel nostro mondo all’interno di uno scenario di criminalità.



Per Butler si tratta di un nuovo progetto inserito nella sua agenda: la star sta lavorando a due pellicole, The Bikeriders e Dune: Parte Seconda, e alla serie tv Masters of the Air.