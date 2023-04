Hypnotic: il trailer del film con Ben Affleck

News





04/04/2023

La IGN ha svelato il trailer ufficiale di Hypnotic, pellicola che vede protagonista Ben Affleck. Il thriller a tinte psicologiche racconta la storia di un detective della polizia di nome Daniel Rourke, alla ricerca della sua figlia scomparsa. Durante le indagini il poliziotto scoprirà che la sparizione della bambina è associata a una serie di rapine in corso condotte da un uomo misterioso con poteri ipnotici.



Affleck sarà il detective mentre il ruolo della figlia è stato affidato a Hala Finley. Per quanto riguarda invece il villain, nei suoi panni troveremo William Fichtner.



Nella clip possiamo vedere la disperata ricerca della figlia da parte del nostro protagonista, in un trailer che mostra anche diverse scene d’azione.



Hypnotic è diretto da Robert Rodriguez che ha curato la sceneggiatura con Max Borenstein. L’uscita negli Usa è prevista per il 12 maggio.