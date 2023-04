Kandahar: in rete il trailer del film con Gerard Butler

News





05/04/2023 |

La Open Road ha pubblicato il trailer ufficiale internazionale di Kandahar, esplosivo action-thriller con protagonista Gerard Butler. L'attore è stato diretto, per la terza volta in carriera, dal regista Ric Roman Waugh: i due avevano già collaborato insieme per Greenland e Angel Has Fallen. Waugh ha diretto il film da una sceneggiatura che lui stesso ha scritto con l'ex agente dei servizi segreti Mitchell LaFortune e per farlo si è basato sulle esperienze di quest'ultimo presso la Defense Intelligence Agency in Afghanistan durante il periodo delle rivelazioni di Snowden.



Butler interpreta Tom Harris, un agente sotto copertura della CIA che lavora in Medio Oriente e che si ritrova al centro di una caccia all'uomo dopo una fuga di informazioni che svela sia la sua identità, sia lo scopo della sua missione. Il suo obiettivo, una volta braccato dalle forze speciali, sarà quello di raggiungere, con il suo traduttore, Kandahar.



Il cast comprende Navid Negahban, Ali Fazal ed Elnaaz Norouzi.



Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road Films, Alan Siegel e Butler della G-BASE e Christian Mercuri della Capstone Group sono i produttori.



Kandahar uscirà nelle sale nel week-end del Memorial Day (26 maggio).