Chloe Zhao dirigerà ladattamento cinematografico di Hamnet

05/04/2023

Dopo il grande trionfo nella notte degli Oscar del 2020 con Nomadland e dopo aver diretto l’anno successivo Eternals, Chloe Zhao è pronta per tornare dietro la macchina da presa. Come riportato da Deadline la regista dirigerà l’adattamento di Hamnet per conto della Amblin Partners, della Hera Pictures, della Neal Street Productions e di Book of Shadows. Il film è basato sul romanzo di Maggie O’Farrell che lavorerà anche sulla sceneggiatura insieme alla Zhao.



Il romanzo bestseller del New York Times racconta la storia di Agnes - la moglie dello scrittore più famoso del mondo, William Shakespeare - mentre lotta con se stessa dopo la perdita del suo unico figlio, Hamnet. Il romanzo traccia le conseguenze emotive, familiari e artistiche di quella perdita, dando vita a una storia umana e toccante che fa da sfondo alla creazione dell'opera più famosa di Shakespeare, Amleto.



Liza Marshall di Hera Pictures e Pippa Harris e Sam Mendes della Neal Street sono i produttori.