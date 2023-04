Adam Driver in trattative per recitare in Heat 2

News

05/04/2023 |

Era luglio 2022 quando il web ha iniziato a parlare di un possibile sviluppo del sequel di Heat – La Sfida, la famosa pellicola di Michael Mann uscita nel 1995. A distanza di anni da quelle indiscrezioni ecco arrivare ulteriori conferme, come riportato da Deadline. Nell’articolo si legge che la Warner Bros. Pictures sarebbe entrata in trattative per sviluppare Heat 2 e già iniziano a circolare i nomi di alcuni attori che potrebbero recitare nel film. E tra questi troviamo anche Adam Driver, che proprio recentemente ha lavorato con Mann per il film Ferrari: l’attore – entrato in trattative – dovrebbe interpretare il giovane Neil McCauley, personaggio che nel film originale era stato interpretato da Robert De Niro.

Heat 2 ha una sceneggiatura scritta da Mann e da Meg Gardiner e racconterà la storia di tutto ciò che accade prima e dopo ai personaggi principali.

Alcune fonti riportano che la Warner Bros. Pictures è in trattative per finanziare il progetto ma che al momento altri partner non sono coinvolti



Il film originale era uscito nelle sale con un cast stellare: dal già citato De Niro ad Al Pacino, passando per Val Kilmer, Jon Voight, Natalie Portman, William Fichtner ed Ashley Judd.