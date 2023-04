Priyanka Chopra reciterà nel thriller movie Heads of State

News





06/04/2023 |

In attesa di vederla nella serie tv a tinte spy Citadel, Priyanka Chopra lavorerà nuovamente con Amazon Studios all’interno del progetto Heads of State che vedrà protagonisti John Cena e Idris Elba. A riportare la notizia è Deadline che sottolinea come sarà il mese di maggio a dare il via alle riprese.



Il progetto sarà diretto da Ilya Naishuller, regista di Nobody, che lavorerà su una sceneggiatura di Josh Appelbaum ed André Nemec. I dettagli riguardanti la trama non sono stati però rilasciati, le prime indicazioni raccontano che il film è una sorta di mix tra Air Force One e Midnight Run.



Peter Safran della Safran Company e John Ricard sono i produttori mentre John Cena, Idris Elba e Marcus Viscidi sono i produttori esecutivi.



La Chopra ultimamente ha recitato nel nuovo capitolo di Matrix.