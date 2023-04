Aquaman and the Lost Kingdom: svelata la nuova data di uscita

News





06/04/2023

Continuano ad arrivare novità legate alla data di uscita di Aquaman and the Lost Kingdom, il tanto atteso sequel del cinecomic. La Warner Bros. Pictures ha infatti deciso di spostare un'altra volta il debutto del film nelle sale che non avverrà più il prossimo 25 dicembre ma cinque giorni prima, dunque il 20. Il secondo capitolo di Aquaman al botteghino se la vedrà con il nuovo film di Ghostbusters.



Nell'adattamento cinematografico tratto dai fumetti della DC Comics ritroveremo James Momoa nella parte dell'eroe marino. Quello di Momoa, però, non è l'unico ritorno, considerando che nel film tornano anche Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Patrick Wilson. E a questi si è unito anche Dolph Lundgren, confermatissimo nel ruolo di Re Nereus.



Inoltre è stato confermato anche il ritorno di Randall Park che dunque riprende il ruolo del dottor Stephen Shin. Parlando sempre del cast, per quanto riguarda invece le new entry ecco Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan.



James Wan, oltre ad essere il regista, è anche il produttore del film insieme a Peter Safran mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick.



La trama non è stata svelata dalla produzione.