Minecraft: ecco quando il film arriverà nelle sale

News





06/04/2023 |

La Warner Bros. Pictures ha svelato le date di alcuni prossimi progetti cinematografici che usciranno nei prossimi mesi ma anche nei prossimi anni. Tra questi spunta Minecraft, adattamento del popolare videogioco che sarà diretto da Jared Hess. La pellicola, salvo ulteriori modifiche, uscirà nelle sale dal 4 aprile 2025.



Il film è in fase di sviluppo e al momento, per quanto riguarda il cast, l’unico nome è stato annunciato è quello di Jason Momoa, coinvolto dunque in un altro particolare progetto della Warner dopo Aquaman. Insieme alla data di uscita di Minecraft lo studio ha svelato anche quando il cinecomic uscirà nei cinema, piazzandolo nello slot del 20 dicembre.



Tornando a Minecraft il regista Hess, che in passato ha lavorato a pellicole quali Napoleon Dynamite, Masterminds – I Geni della Truffa e Super Nacho, dirigerà il film da una sceneggiatura curata da Chris Bowman, Hubbel Palmer e Markus Persson.