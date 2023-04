Echo Valley: Domhnall Gleeson reciterà nel film

News





07/04/2023 |

New entry nel cast di Echo Valley. Reciterà nella pellicola, sviluppata dalla Apple Original Film, Domhnall Gleeson, attore che ultimamente abbiamo visto in Star Wars e in Peter Rabbit 2. Gleeson si unirà così a Julianne Moore e Sydney Sweeney che saranno le protagoniste. Le due attrici saranno madre e figlia, Kate e Claire, in questa opera che ha una sceneggiatura scritta da Brad Ingelsby, creatore della serie HBO Mare of Easttown, e Michael Pruss. Domhnall Gleeson sarà invece un criminale locale che farà irruzione della vita di Kate.



Michael Pearce dirigerà Echo Valley, film che sarà prodotto anche da Ridley Scott.



Echo Valley è incentrato su Kate Garrett (Moore), una donna che si sta riprendendo da una tragedia personale e che trascorre le sue giornate addestrando cavalli nella pittoresca Echo Valley Farm, nel sud-est della Pennsylvania. Quando la sua ribelle figlia Clare (Sweeney) arriva a tarda notte ricoperta del sangue di qualcun altro, la storia vira nel territorio del thriller ed esamina fino a che punto si spingerà una madre per salvare suo figlio.



Scott produrrà la pellicola tramite la sua Scott Free mentre Pruss, Ingelsby e Kevin Walsh lo faranno tramite la The Walsh Company.