Gunner: new entry nel cast del film con Luke Hemsworth

07/04/2023 |

Continua ad arricchirsi il cast di Gunner, thriller movie che sarà diretto da Dimitri Logothetis. Come riportato da Deadline nella pellicola reciterà anche Joseph Baena nel ruolo di un giovane sceriffo.



Il film, scritto da Gary Scott Thompson, racconta di Lee Gunner, veterano delle Forze Speciali, che deciderà di andare in campeggio con i suoi due figli. Gli stessi ragazzi si imbatteranno in alcuni narcotrafficanti con il figlio del boss che deciderà di rapirli, innescando di fatto la vendetta di Gunner che farà di tutto per salvare la loro vita. Il boss in questione sarà interpretato da Morgan Freeman mentre il ruolo del protagonista Lee Gunner, come già annunciato diverse settimane fa, è stato affidato a Luke Hemsworth.



Joel Shapiro produrrà la pellicola con Logothetis, la magiCity Studios e la Acme Rocket Fuel.



Gunner è attualmente in produzione in Alabama.