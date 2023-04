Goodrich: si allarga il cast della pellicola con Michael Keaton e Mila Kunis

News





07/04/2023 |

Continua ad allargarsi il cast di Goodrich, il film che vedrà protagonisti Michael Keaton e Mila Kunis. Come rivelato da Deadline nella pellicola reciteranno anche Andie MacDowell, Carmen Ejogo e Kevin Pollak. L'opera, definita una commedia moderna, è ambientata a Los Angeles: Keaton sarà Andy Goodrich un uomo la cui vita verrà sconvolta dalla decisione della sua seconda moglie di lasciarlo. Quando la donna entrerà in un programma di riabilitazione dalla durata di 90 giorni, Andy sarà chiamato a prendersi cura dei suoi gemelli di nove anni. Per farlo chiederà aiuto a sua figlia Grace, incinta, riscoprendo il senso di paternità. La Kunis reciterà nella parte di Grace.



Il progetto sarà scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer. Jason Cloth e Dave Caplan finanzieranno la pellicola e si occuperanno della produzione con Daniela Taplin Lundberg della Stay Gold Features e Kevin Mann. Amy Pascal sarà invece la produttrice esecutiva.



Lo stesso portale svela che il primo ciak è stato già dato con la città di Los Angeles che proprio in questa settimana ha dato il benvenuto al cast e alla crew.