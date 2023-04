Daisy Ridley tornerà a recitare nel nuovo film di Star Wars

News





08/04/2023 |

Novità importanti in vista per il nuovo film legato alla saga di Guerre Stellari. Durante la Star Wars Celebration, infatti, Kathleen Kennedy, presidente della LucasFilm, ha annunciato che la protagonista del nuovo capitolo sarà Daisy Ridley che riprenderà il ruolo di Rey visto in The Rise of Skywalker.



Il progetto sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Steven Knight: la storia seguirà gli eventi di Rise of Skywalker. La regista ha lavorato nella serie tv Ms. Marvel, dirigendo due episodi.



Per Daisy Ridley si tratta dunque di un ritorno all’interno di questa fantastica saga che l’ha vista debuttare nel 2015 con Star Wars – Il Risveglio della Forza. Due anni dopo l’attrice ha lavorato a Star Wars – Gli Ultimi Jedi mentre l’ultima apparizione è stata nel 2019 con Star Wars – L’Ascesa di Skywalker, opera dalla quale ripartirà il nuovo episodio.