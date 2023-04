I Tre Moschettieri: D'Artagnan: online un nuovo spot italiano

News





08/04/2023 |

Dalla Notorious Pictures vi mostriamo un nuovo spot italiano de I Tre Moschettieri: D'Artagnan, film attualmente nelle nostre sale, tratto dal capolavoro di Alexandre Dumas. La regia della pellicola è affidata a Martin Boruboulon che ha guidato un cast principale che comprende Eva Green, Vincent Cassell e Louis Garrel. Completano il cast anche François Civil, Pio Marmaï, Vicky Krieps e Romain Duris.



Sotto alla sinossi trovate il video!



Sinossi:

D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D'Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu. Ma, innamorandosi di Costance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l'inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.