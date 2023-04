Night Swim: uscirà nel 2024 l'horror prodotto da James Wan

News





08/04/2023 |

La Atomic Monster e la Blumhouse lavoreranno insieme alla Universal Pictures per un nuovo horror a tinte sovrannaturali dal titolo Night Swim. Ed è stata anche annunciata la data d’uscita del film che avverrà il 5 gennaio 2024.

Protagonisti della pellicola saranno Wyatt Russell e Kerry Condon con Bryce McGuire che si occuperà della regia. Lo stesso regista sarà anche lo sceneggiatore.



I dettagli legati alla trama non sono stati svelati dalla produzione ma il film è descritto come un horror sovrannaturale centrato su una forza oscura che risiede sul fondo di una piscina presente in un cortile. Fonte di ispirazione per la realizzazione della pellicola è stato il corto girato nel 2014 da McGuire.



Tra i produttori troviamo James Wan e Jason Blum.