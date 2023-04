The Mother: online il trailer italiano del film con Jennifer Lopez

News





11/04/2023 |

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale italiano di The Mother, thriller ad alta tensione che vede protagonista Jennifer Lopez. In questa occasione l'attrice reciterà la parte di una mamma che dovrà fare di tutto pur di salvare la vita alla figlia, abbandonata appena nata proprio nel tentativo di proteggerla da alcuni criminali. Il trailer si apre spiegando la minaccia concreta che corre il personaggio della Lopez, diretta in questo film da Niki Caro, già regista in passato di Mulan e de La Signora dello Zoo di Varsavia.



La Caro ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Andrea Berloff, Peter Craig e Misha Green.



Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal sono gli altri attori presenti nel cast.



The Mother arriverà su Netflix dal 12 maggio. Vi lasciamo al trailer!