Bad Boys 4: arrivano aggiornamenti sul cast

News





11/04/2023 |

Emergono novità per quanto riguarda il cast del quarto capitolo di Bad Boys. Come riportato dalla Sony Pictures, nella pellicola reciterà infatti anche Eric Dane, attore che abbiamo visto nella serie tv Euphoria, targata HBO. Dane, che interpreterà il villain si unisce così ai due protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.



Bad Boys 4 sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, confermati dietro la macchina da presa. Chris Bremner ha creato invece la sceneggiatura.



Il cast della pellicola è completato dalle presenze di Vanessa Hudgens, Paola Nunez e Martin Lawrence.



Jerry Bruckheimer, Smith tramite la Westbrook e Doug Belgrad sono i produttori mentre Martin Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone sono i produttori esecutivi.



La trama non è stata rivelata.