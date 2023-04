The Brutalist, annunciato il cast: presente anche Adrien Brody

News





12/04/2023 |

E' stato annunciato il cast principale di The Brutalist, la pellicola di Brady Corbet. Nel film reciteranno il Premio Oscar Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce e Joe Alwyn. Le riprese sono partite durante l'ultima settimana in Ungheria ovviamente con gli attori già annunciati precedentemente: Raffey Cassidy, Alessandro Nivola, Stacy Martin, Emma Laird, Jonathan Hyde e Peter Polycarpou.



Scritto da Corbet e da Mona Fastvold, The Brutalist racconta trent'anni di vita di un artista. Quando il visionario architetto László Toth (Brody) e sua moglie Erzsébet (Jones) fuggono dall'Europa del dopoguerra per ricostruire la loro eredità in America, un misterioso e ricco cliente (Pearce) finisce per cambiare le loro vite per sempre.



Trevor Matthews e Nick Gordon sono i produttori per conto della Brookstreet UK insieme a Brian Young e Andrew Morrison della Yellow Bear. Tra i produttori troviamo Andrew Lauren della Andrew Lauren Productions e D.J. Gugenheim.