Sebastian Stan e Maria Bakalova reciteranno insieme per una commedia della Paramount

News





12/04/2023 |

Come riportato da Deadline Sebastian Stan e Maria Bakalova reciteranno in una spy-comedy, ancora senza un titolo ufficiale, in sviluppo presso la Paramount Pictures. Del progetto sappiamo che la sceneggiatura è stata curata da Jenny Bicks mentre la regia sarà di Paul Feig, regista legato al genere. Feig sarà anche il produttore con Laura Allen Fischer per conto della Feigco Entertainment insieme a Stan ed Emily Gerson Saines.



Sebastian Stan all'interno dell'Universo Marvel ha interpretato The Winter Soldier ed ha recitato anche nella recente serie tv The Falcon and the Winter Soldier. Inoltre ha ultimamente avuto un ruolo nel film Sharper.



Per quanto riguarda Maria Bakalova, l'attrice ha fatto parte del cast del film The Honeymoon: Come Ti Rovino il Viaggio di Nozze ed ha in cantiere diversi progetti, ultimo dei quali il film in produzione Triumph.