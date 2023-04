Peter Pan & Wendy: online un nuovo spot

News





12/04/2023 |

Dopo aver pubblicato il primo trailer di Peter Pan & Wendy, la Disney ha rilasciato anche uno spot del film. Lo studio, a partire dal 28 aprile, porterà l'opera in streaming su Disney+. Il nuovo adattamento cinematografico legato al personaggio nato dalla penna di J.M. Barrie vedrà protagonisti Alexander Molony ed Ever Anderson, chiamati ad interpretare i personaggi principali. La regia è di David Lowery, regista di Old Man & The Gun, che ha lavorato anche alla sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks.



Tornando al cast, nel film recita anche Jude Law che ritroveremo nel ruolo del villain per eccellenza della storia di Peter Pan: Capitan Uncino. Recitano inoltre nel film anche Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Yra Shahidi nel ruolo di Campanellino e Jim Gaffigan nella parte di Spugna.



Con Peter Pan & Wendy la Disney ci riporta dunque a vivere le emozionanti avventure nell’Isola che non c’è con Wendy che si unirà a Peter Pan dove troveranno il perfido Capitan Uncino.