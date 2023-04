Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat: Jon M. Chu realizzerà l'adattamento cinematografico

News





12/04/2023 |

Jon M. Chu, regista di Wicked, dirigerà una nuova versione del musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, per conto di Amazon Studios. Chu si riunirà con Scott Sanders, suo partner con il quale ha lavorato per Sognando a New York – In The Heights, per sviluppare e realizzazione la versione hollywoodiana del musical. Per lungo tempo Andrew Lloyd Webber, compositore che ha realizzato l’opera, ha avuto in mente la possibilità di sviluppare il film ed ha cercato nel tempo partners per arrivare a dama.



Per Jon M. Chu si tratta di un nuovo progetto da inserire in agenda. Al momento il regista è impegnato con le riprese di Wicked: Part One e tra i suoi prossimi impegni troviamo anche Rich People Problems, China Rich Girlfriend e Malvagio: Seconda Parte.



Tornando a Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat , Sanders e Mara Jacobs saranno i produttori tramite la loro SGS Pictures. Chu e Lance Johnson produrranno il film grazie alla loro Chu’s Electric Somewhere, con Jane Lee che supervisionerà il progetto.