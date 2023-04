Constantine 2, Rachel Weisz tornerà nel film? Lattrice rivela che

News





12/04/2023 |

Nel mese di febbraio, durante un’intervista a Deadline, Akiva Goldsman ha annunciato uno dei suo obiettivi lavorativi a medio termine: la sceneggiatura di Constantine 2. Il progetto è dunque partito, con la voglia di riportare nelle sale il personaggio della DC Comics già visto nelle sale nel 2005.



Keanu Reeves riprenderà il ruolo di questo eroe dark, pronto a combattere nuovamente i demoni in quella che sarà una nuova battaglia tra il bene e il male che verrà esplorata nel dettaglio. Il cast del film, che ancora deve essere annunciato, potrebbe arricchirsi anche grazie ad un altro ritorno, quello di Rachel Weisz, che nell’opera originale ha interpretato le gemelle Angela e Isabel Dodson: con la prima che era una detective pronta ad indagare sulla morte della sorella. Un doppio ruolo a tutti gli effetti che potrebbe essere riproposto anche in questa nuova versione. Il condizionale, però, è d’obbligo perché, come spiegato dalla stessa a Weisz a comicbook nessuno l’ha contattata: “Nessuno mi ha detto niente. Quelle gemelle in Constantine non sono mai apparse sullo schermo contemporaneamente. Una si era suicidata prima che la storia iniziasse, l’altra, invece, aveva dei sogni sulla sorella morta. Ma no, non ne ho sentito parlare di un mio possibile coinvolgimento”.



Constantine 2 sarà diretto da Francis Lawrence, già regista del primo film.