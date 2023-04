As Bestas: il trailer italiano del film di Rodrigo Sorogoyen

News





13/04/2023 |

Arriva oggi nelle nostre sale, As Bestas, la pellicola diretta da Rodrigo Sorogoyen. Per questa sua opera il regista ha scelto una storia a tinte drammatiche che esplora uno specifico contesto sociale spagnolo dove provano ad inserirsi i due protagonisti Antoine ed Olga. Una pellicola che entra nel cuore della difficoltà legata alla convivenza all'interno di una comunità chiusa e che rigetta di fatto i nuovi arrivati.



Sorogoyen, tornato dietro la macchina da presa per una pellicola cinematografica quattro anni dopo Madre, ha lavorato alla sceneggiatura con Isabel Peña.



Il cast principale comprende Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera e Diego Anido.



Sotto alla sinossi trovate il trailer rilasciato dalla Lucky Red.



Sinossi:

Antoine (Denis Ménochet) e Olga (Marina Foïs) sono una coppia francese che si è stabilita da tempo in un piccolo villaggio dell’entroterra galiziano. Lì conducono una vita tranquilla, anche se la convivenza con la popolazione locale non è idilliaca come vorrebbero. Scoppia un conflitto con i loro vicini, i fratelli Anta (Luis Zahera e Diego Anido), per cui la tensione si fa crescente in tutto il villaggio fino a raggiungere un punto di non ritorno.