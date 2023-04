Renfield: la clip con le intervista ai protagonisti e al regista

News





13/04/2023 |

Yahoo Entertaiment ha pubblicato un'intervista ai due protagonisti di Renfield, Nicholas Hoult e Nicolas Cage, al regista Chris McKay e a Robert Kirkman, con quest'ultimo che ha curato il fumetto. Nella clip possiamo ascoltare alcuni aspetti legati sono soltanto ai personaggi ma anche allo sviluppo del film.



In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult, interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, ovvero l'Uomo Vampiro. Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.



Renfield è diretto da Chris McKay da una sceneggiatura di Ryan Ridley, basata su un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.



Il film è interpretato da Awkwafina, Ben Schwartz e e Adrian Martinez.



Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert, dai co-presidenti Bryan Furst e da Chris McKay ed uscirà il 25 maggio al cinema.