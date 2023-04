Fast X: ecco il nuovo fantastico video di presentazione del film

News





13/04/2023

La Universal Pictures ha rilasciato una splendida clip di presentazione di Fast X. "La fine della corsa ha inizio", recita il video nella sua parte finale, non prima però di averci regalato alcune scene mozziafato e le parole di parte del cast che ritroveremo nell'ultimo atto della saga.

Il film è diretto da Louis Leterrier che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Zach Dean e Dan Mazeau ed è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. I produttori esecutivi sono Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis e Mark Bomback.



Il film ha un cast incredibile che comprende Vin Diesel, Rita Moreno, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Alan Ritchson, Brie Larson, Helen Mirren, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Scott Eastwood e Tyrese Gibson.



L'arrivo nelle sale è previsto per il 18 maggio.



Sinossi:

Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto.

Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante.