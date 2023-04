Blade: Mia Goth è entrata nel cast del film Marvel

News





13/04/2023 |

Il cast di Blade è pronto ad abbracciare una nuova attrice. E’ stato annunciato infatti che nel film troveremo anche Mia Goth, star che abbiamo visto in Pearl e X: A Sexy Horror Story. La Marvel non ha rilasciato commenti a riguardo quindi non sappiamo quale sarà il ruolo affidato alla Goth.

Il nuovo Blade sarà diretto da Yann Demange, già regista di Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, che ha preso il posto di Bassam Tariq.



Protagonista, invece, sarà Mahershala Ali nella parte che in passato è stata resa celebre da Wesley Snipes.



Demange dirigerà il film da una sceneggiatura di Michael Starrbury mentre la produzione è affidata a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. La trama di Blade non è stata ancora svelata.



Blade, nato come personaggio di supporto grazie a Marv Wolfman e Gene Colan, ha fatto la sua prima apparizione nel 1973 nel fumetto Tomb of Dracula, diventando subito uno dei favoriti degli appassionati. Il vampiro-umano è stato portato nelle sale dalla New Line negli anni 90 con Wesley Snipes protagonista dei film.