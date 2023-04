Il Mio Amico Tempesta: in rete il trailer italiano

News





14/04/2023 |

La Eagle Pictures presenta il primo trailer italiano de Il Mio Amico Tempesta, drama movie ricco di avventura del regista Christian Duguay che in passato ha diretto tra gli altri anche Belle & Sebastien - L'Avventura Continua. Protagonisti del film sono Mélanie Laurent e Pio Marmaï.



La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Duguay con Lilou Fogli e Christophe Donner.



L'uscita in Italia è prevista per il 27 aprile.



Sinossi:

Nata nelle scuderie dei suoi genitori, Zoe è cresciuta circondata da cavalli e il suo sogno è sempre stato quello di diventare una fantina! Tempesta, una puledra che conosce fin dalla nascita, diventa il suo alter ego. Fino a una notte di bufera, quando Tempesta, in preda al panico, cade su Zoe e manda in frantumi i suoi sogni. Contro ogni previsione, Zoe si rialza e tenterà l’impossibile per ricongiungersi al suo destino.