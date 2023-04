Melissa Barrera lavorerà al nuovo monster movie che sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

News





14/04/2023 |

Pochi giorni fa è stato svelato che il gruppo di Radio Silence lavorerà ad un nuovo progetto legato al monsters universe della Universal Pictures. Il film non ha ancora un titolo ufficiale, non circolano indizi a riguardo, anche se iniziano ad emergere alcune informazioni legate in particolar modo al cast. E’ stato svelato infatti che nell'adattamento reciterà Melissa Barrera che, proprio con Radio Silence, ha lavorato all’interno di Scream. A riportare la notizia è Deadline.



Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigeranno il progetto con Chad Villella che sarà il produttore esecutivo insieme a William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt della Project X Entertainment.



La sceneggiatura è stata scritta da Stephen Shields con la revisione effettuata da Guy Busick.



Al momento non sappiamo quale progetto della Universal Pictures gli sviluppatori hanno scelto, fatto sta che da tempo lo studio ha deciso di rilanciare un genere che negli anni ha sempre ottenuto un grande successo. L’Uomo Invisibile ha ottenuto un discreto successo e Renfield, quest’ultimo legato al panorama di Dracula, arriverà il prossimo maggio ma, grazie al suo trailer, sono già in tanti che non vedono l’ora di assistere alla proiezione del film che nel cast include anche Nicolas Cage nell’inedito ruolo dell’Uomo Vampiro.



Restiamo in attesa di aggiornamenti sullo sviluppo del film...