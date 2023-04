Twisters: novità per quanto riguarda il cast del film

News





17/04/2023 |

Novità in vista per quanto riguarda il cast di Twisters, il sequel di Twister. Nella pellicola reciterà infatti Glenn Powell, in un ruolo che non è stato specificato. Il sequel della famosa opera del 1996 sarà diretto da Lee Isaac Chung mentre Frank Marshall è a bordo del progetto, co-finanziato dalla Warner Bros. Pictures, come produttore. Chung dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Mark L. Smith.



La pellicola originale è stata un successo a livello commerciale, con un incasso di 500 milioni in tutto il mondo. Scritta da Michael Crichton e da Anne-Marie Martin, la pellicola raccontava di una coppia in fase di separazione che ha trascorso la propria vita studiando tempeste e tornado e che dovrà fare i conti con un tornado forza 5 pronto a spazzare via alcune zone dell'Oklahoma. L’evento, unico nel suo genere, li porterà a riunirsi. Protagonisti della pellicola furono il compianto Bill Paxton e Helen Hunt, con quest’ultima che nelle ultime settimane è stata spesso accostata alla nuova pellicola. Per quanto riguarda la trama del sequel, nulla è stato ancora rivelato.



La Universal Pictures e la Amblin Entertainment hanno annunciato che Twisters farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 19 luglio 2024.