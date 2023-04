Hedda: Tessa Thompson reciterà nel nuovo film di Nia DaCosta

News





18/04/2023 |

Tessa Thompson, attrice che vedremo nel terzo capitolo di Creed, è stata ingaggiata per recitare come protagonista all’interno di Hedda, pellicola tratta dalla famosa opera teatrale di Henrik Ibsen del 1891. L’attrice, che interpreterà Hedda Gabler, il personaggio principale, sarà diretta da Nia DaCosta, regista con la quale ha collaborato già nel 2018 per il film Little Woods.



Hedda sarà prodotto dalla Plan B, dalla DaCosta, da Gabrielle Nadig e dalla Thompson, quest’ultima tramite la sua Viva Maude. I produttori esecutivi saranno Kishori Rajan per la Viva Maude e Michael Constable.



La DaCosta si occuperà anche della sceneggiatura del film. La regista ha debuttato dietro la macchina da presa con Little Woods e recentemente ha portato nelle sale Candyman, ultimamente invece è impegnata con la realizzazione di The Marvels.