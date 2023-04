Sam Rockwell in trattative per recitare nel nuovo film di Gore Verbinski

News





18/04/2023 |

A distanza di sette anni dal suo ultimo film, La Cura del Benessere, Gore Verbinski è pronto per tornare dietro la macchina da presa. E il progetto sta muovendo i primi passi con Sam Rockwell entrato ufficialmente in trattative per recitare nel film. A riportare la notizia è Discussing Film.



Al momento i dettagli legati alla trama della pellicola non sono stati svelati e non è chiaro quale sarà il personaggio che Rockwell andrà ad interpretare.



Verbinski ha esordito come regista cinematografico nel 1997 con il film Un Topolino Sotto Sfratto e nel corso della sua carriera ha diretto The Ring, alcuni capitoli del franchise Pirati dei Caraibi e The Lone Ranger.



Negli ultimi anni Rockwell ha avuto un ruolo in Vice – L’Uomo nell’Ombra, in Jojo Rabbit e in Richard Jewell. Ultimamente ha recitato in Omicidio nel West End.