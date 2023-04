Superman: Legacy: il film è ufficialmente in pre-produzione

News





19/04/2023 |

Per il ritorno di Superman nelle sale bisognerà aspettare ancora due anni, nel frattempo però arriva una notizia importante da James Gunn. Il regista e sceneggiatore ha annunciato che il suo prossimo progetto, Superman: Legacy, è entrato ufficialmente in pre-produzione. Via Twitter Gunn ha pubblicato la prima pagina della sceneggiatura di questo nuovo progetto legato alla storia del supereroe per eccellenza di casa DC Comics.



Il film ha una sceneggiatura curata dallo stesso James Gunn, da Joe Shuster e da Jerry Siegel e al momento è in fase di sviluppo. Nel giorno dell’anniversario di Superman, il regista si è detto onorato di essere parte di questa legacy legata alla storia del personaggio.



Superman: Legacy racconterà la storia di Clark Kent e, come annunciato in passato, non ci sarà Henry Cavill nei panni del protagonista. Nessun attore, infatti, è stato ancora scelto per interpretare il personaggio.