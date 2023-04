Animal Friends: annunciato il cast del nuovo film animato della Legendary Pictures

News





19/04/2023 |

La Legendary Pictures ha fissato un nuovo progetto cinematografico dal titolo Animal Friends. Il film sarà un live-action movie con personaggi animati che vedrà un cast di assoluto livello che comprende - come riportato da Deadline - Ryan Reynolds, Jason Momoa, Vince Vaughn ed Aubrey Plaza. La sceneggiatura del film è stata curata da Kevin Burrows e da Matt Mider.



I dettagli del progetto, classificato come vietato ai minori di 17 anni, non sono stati rivelati. Le uniche informazioni ci raccontano che il tutto sarà basato su una lunga avventura su strada.



La regia di Animal Friends è stata affidata a Peter Atencio.



La produzione è affidata alla Legendary Pictures, alla Maximum Effort e a Namit Malhotra della Prime Focus Studios.