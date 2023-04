Maude v Maude: la Warner Bros. Svilupperà il progetto con protagoniste Angelina Jolie ed Halle Berry

News





19/04/2023 |

Il progetto Maude v Maude è finito tra le mani della Warner Bros. Pictures. Il film vedrà protagoniste Angelina Jolie ed Halle Berry con Roseanne Liang a bordo per la regia. La sceneggiatura è stata curata da Scott Mosier.



La Berry e la Jolie produrranno la pellicola con Holly Jeter, partner della Berry tramite la compagnia HalleHolly. Tra i produttori troviamo anche Jeff Kirschenbaum e Joe Roth della RK Films. Mosier e Liang saranno i produttori esecutivi.



I dettagli legati a questo progetto cinematografico non sono stati svelati e – come riportato da Deadline – gli unici dettagli raccontano che sarà un action thriller stile “Bond vs Bourne”.