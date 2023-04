Never Too Old To Die: Sylvester Stallone protagonista del nuovo progetto Amazon Studios

News





19/04/2023 |

Amazon Studios ha acquisito i diritti della sceneggiatura di Never Too Old To Die, pellicola che vedrà protagonista Sylvester Stallone. Come riportato da Deadline, il progetto è una commedia d’azione che sarà prodotta da Stallone e da Braden Aftergood per conto della Balboa Productions.



Il film racconterà di un misterioso omicidio avvenuto all'interno di una casa di riposo per spie che innesca la missione personale di un eroe della Guerra Fredda, pronto a tutto pur du trovare l'assassino che vive in mezzo a loro.



Questo sarà il primo progetto che vedrà collaborare Stallone, con la sua casa di produzione, assieme ad Amazon Studios. Never Too Old To Die non ha ancora un regista.



Stallone ha ultimamente recitato nel film Samaritan.