Speak No Evil: James McAvoy sarà il protagonista del remake del thriller danese

19/04/2023 |

Dopo Split e Glass la Blumhouse e James McAvoy torneranno a collaborare insieme per il remake del thriller danese Speak No Evil. Il progetto sarà diretto da James Watkins che dirigerà il film da una sua sceneggiatura.



L'opera, che sarà sviluppata dalla Universal Pictures, ad oggi ha una data di uscita prevista per il 9 agosto 2024.



Nel film originale, uscito nel 2022, una famiglia danese fa visita a una famiglia olandese che ha incontrato durante una vacanza. Quello che doveva essere un fine settimana idilliaco inizia lentamente a sgretolarsi. La sceneggiatura originale era stata curata da Christian Tafdrup e Mads Tafdrup.



Jason Blum produrrà il film per conto della Blumhouse, con Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek e Bea Sequeira.