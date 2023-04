Louis Leterrier confermato anche per Fast and Furious 11!

News





20/04/2023 |

Mancano ancora un po’ di giorni prima del debutto di Fast X ma arrivano già le prime informazioni sull’undicesimo ed ultimo atto della saga. La notizia principale porta al discorso della regia con Louis Leterrier confermatissimo dietro la macchina da presa. A Leterrier, dunque, è stato affidato il gran finale di questo storico franchise che seguirà il filone del decimo episodio - come riportato dal portale The Hollywood Reporter.



Il regista aveva sostituito Justin Lin, scelto inizialmente per dirigere Fast X.



La Universal Pictures, tramite il suo presidente Peter Cramer, ha rilasciato una nota a riguardo: “Louis è entrato a far parte del team di Fast & Furious senza problemi, comprendendo le dinamiche del franchise, sempre più forte dopo due decenni. Fast X – diretto da lui – è un thriller ad alta intensità, pieno di scene d’azione spettacolari ed emozioni e colpi di scena. Siamo veramente entusiasti di proseguire il lavoro con lui”.



Nel corso della sua carriera Leterrier ha diretto Now You See Me - I Maghi del Crimine, L'Incredibile Hulk e The Transporter.