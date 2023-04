Martin Scorsese produrrà l'adattamento del romanzo Cose che succedono di notte

News





20/04/2023 |

Studiocanal ha acquisito i diritti per sviluppare l’adattamento cinematografico di Cose che succedono di notte, libro di Peter Cameron. Il progetto è partito con Martin Scorsese che sarà il produttore e con il candidato all’Oscar Patrick Marber che scriverà la sceneggiatura.



Del progetto ancora non si hanno informazioni, quindi non è chiaro chi dirigerà il film.



Scorsese sta completando il suo Killers of the Flower Moon e presto dirigerà altre due pellicole: The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder e Roosevelt.

Sinossi del romanzo:

Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che scende in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. Delle sue stanze chiuse, dei suoi infi niti corridoi, dell'isola di luce del suo bar. Dei suoi due unici frequentatori – una vecchia cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d'affari con un suo crudele disegno. E ancora, di un sinistro orfanotrofi o, e di un enigmatico guaritore. Non tutti gli scrittori avrebbero saputo trasformare questa materia in un grande, misterioso romanzo. Ma Peter Cameron, questo nel tempo lo abbiamo imparato, non è uno scrittore come tutti.