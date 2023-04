Annunciato il titolo del sequel di Godzilla vs Kong

News





20/04/2023 |

Il sequel di Godzilla vs Kong ha un titolo ufficiale. Il secondo capitolo del franchise appartenente al Monsterverse della Warner Bros. e della Legendary si chiamerà Godzilla x Kong: The New Empire. Il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche americane a partire dal 15 marzo 2024.



Adam Wingard tornerà dietro la macchina da presa per questo film, con Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle pronti a riprendere i loro ruoli. Per quanto riguarda le new entry, nel cast troviamo anche Dan Stevens, Fala Chen e Rachel House.



Per quanto riguarda la trama, se il primo film raccontava dell’epica battaglia tra i due mostri, in questo capitolo le creature in questione uniranno le forze per affrontare una terribile minaccia.



La sceneggiatura di Godzilla x Kong: The New Empire è stata curata da Simon Barrett, Terry Rossio e Jeremy Slater.