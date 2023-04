Lilo & Stitch: Courtney B. Vance reciterà nel film

News





Continuano a circolare novità su quello che sarà il cast di Lilo & Stitch. All’interno del live-action movie che sarà curato dalla Disney troveremo anche Courtney B. Vance nella parte di Cobra Bubbles. L’attore si unisce così alle seguenti star: Maia Kealoha che sarà Lilo, Sydney Elizebeth Agudong nella parte di Nani e Kahiau Machado che sarà David Kawena. Inoltre, restando sul tema attori, nel film reciteranno anche Billy Magnussen e Zach Galifianakis.



Il live-action movie della Disney sarà diretto da Dean Fleischer Camp, il regista che ha realizzato Marcel the Shell.



Lilo & Stitch, ambientato alle Hawaii, racconta la storia del legame tra una giovanissima umana ed una creatura aliena, geneticamente progettata per essere un’arma di distruzione di massa. L’incontro cambierà le loro vite e i due stringeranno una bellissima amicizia.



La sceneggiatura è stata affidata a Chris Kekaniokalani Bright che ha lavorato su una sceneggiatura precedentemente realizzata da Mike Van Waes. Dan Lin eJonathan Eirich produrranno il film per la Rideback con Ryan Halprin produttore esecutivo.