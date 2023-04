God Is Bullet: la data di uscita del film di Nick Cassavetes

News

21/04/2023 |

La Wayward Entertainment si occuperà di rilasciare nelle sale americane God Is Bullet, nuovo film di Nick Cassavetes. Stando alle prime informazioni la pellicola debutterà nei cinema dal 23 giugno prima di arrivare in Digital dall'11 luglio. Cassavetes per l'occasione ha lavorato con un cast brillante che comprende Maika Monroe, Nikolaj Coster-Waldau, Karl Glusman, January Jones, Paul Johansson, David Thornton e Jamie Foxx.



Il film, tratto da fatti realmente accaduti, è basato sull’omonimo romanzo di Boston Teran. La storia racconta di Bob Hightower, vice detective, che vedrà la sua vita sconvolta dalla morte della sua ex moglie e dal rapimento di sua figlia da parte di una setta satanica. Frustrato per il mancato intervento dei suoi colleghi, deciderà di lasciare la polizia per infiltrarsi all’interno della stessa setta nel tentativo di eliminarne il leader. Per farlo verrà aiutato da Case, una ragazza fuggita dalla setta.



Nei panni del poliziotto troviamo Coster-Waldau mentre Foxx avrà un ruolo di supporto.



Michael Mendelsohn della Patriot Pictures e Don Allen, Kim H. Winther e Jim Steele sono i produttori. I produttori esecutivi sono Sidney Kimmel, Chuck Pacheco, Paul Johansson e Natalie Perrotta.