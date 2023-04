Everythings Going to Be Great: Bryan Cranston nel cast del film di Jon S. Baird

News





21/04/2023 |

Dopo aver collaborato con la eOne per la realizzazione del drama Stan & Ollie, il regista Jon S. Baird tornerà a lavorare con lo studio per la pellicola Everything’s Going to Be Great. Il film, prossimo ad entrare in produzione, ha già un cast principale annunciato con Bryan Cranston, Allison Janney, Benjamin Evan Ainsworth e Jack Champions.



La sceneggiatura è stata curata da Steven Rogers, che ha lavorato al film I, Tonya, e i dettagli della trama non sono stati rivelati. Deadline riporta che il film seguirà la famiglia Smart che si sposterà da uno stato all’altro affrontando la perdita dell’identità, in mezzo a tutto questo i temi dell’individualità e della fantasia si scontreranno contro quelli del conformismo e della realtà chiamando in causa la famiglia.



La eOne co-finanzierà il progetto con Jillian Share, Jen Gorton e Courtney L. Cunniff in produzione.