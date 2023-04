Renfield: Robert Kirkman parla di un possibile sequel

News





21/04/2023

Il mese di maggio porterà nelle sale Renfield, pellicola della Universal Pictures appartenente al mondo di Dracula. Il progetto è atteso dagli spettatori, curiosi di vedere questo adattamento cinematografico curato dal regista Chris McKay.

In molti hanno ipotizzato uno sviluppo futuro del film con possibili sequel, una teoria però spenta dallo sceneggiatore e fumettista Robert Kirkman nel corso di un’intervista con Screen Rant: “Io sono uno scrittore di fumetti e il mio cervello funziona in un certo modo: quando scrivo un progetto penso già a cosa potrei scrivere successivamente. Di conseguenza ho varie idee su come sviluppare storie successivo ma questo non significa che sia in lavorazione un sequel”.



Renfiled vede come protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage, quest'ultimo nell'inedita parte del Conte Dracula rappresentato in una versione moderna e particolare.



In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult, interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, ovvero l'Uomo Vampiro. Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.



L'uscita è prevista per il 25 maggio.