Venom 3: Juno Temple in trattative per recitare nel film

News





21/04/2023 |

Deadline riporta che Juno Temple, attrice che ultimamente abbiamo visto nella serie tv Ted Lasso, è entrata in trattative per essere la co-protagonista all’interno di Venom 3, cinecomic che sarà sviluppato ancora una volta dalla Sony Pictures e dalla Marvel e che vedrà ritornare nel ruolo del protagonista Tom Hardy.



I dettagli legati alla questione non sono stati specificati, quindi ancora non si conosce il ruolo che sarà affidato alla Temple.



Venom 3, che arriva dopo il grande successo al botteghino ottenuto dai primi due film, sarà diretto da Kelly Marcel che curerà anche la sceneggiatura da una storia scritta da lei stessa con Hardy.



Marcel e Hardy saranno anche i produttori con Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.