It Ends With Us: novità sul cast del film con Blake Lively

21/04/2023

Arrivano novità sul cast di It Ends With Us, adattamento cinematografico del romanzo di successo di Colleen Hoover. Nella pellicola che vedrà protagonista Blake Lively reciterà anche Brandon Sklenar che abbiamo visto nelle serie 1923, Westworld - Dove Tutto è Concesso e The Offer. L'attore, stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, indosserà i panni del personaggio Atlas Corrigan.



Nel cast troviamo anche l'altro protagonista, Justin Baldoni pronto ad indossare i panni di Ryle Kincaida. La Lively, invece, sarà Lily Bloom.



Lo stesso Baldoni si occuperà di dirigere il film e sarà anche il produttore esecutivo attraverso la Sony Pictures e la Wayfarer Studios. La Lively, Hoover, Steve Sarowitz ed Andrew Calof saranno i produttori esecutivi.



La sceneggiatura è stata curata da Christy Hall.