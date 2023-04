Queer: Daniel Craig sarà il protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino

News





21/04/2023 |

Un nuovo progetto in vista per Luca Guadagnino. Il regista italiano dirigerà Queer, adattamento del libro di William S. Burroughs. All’interno dell’opera reciterà Daniel Craig nella parte dell’alter ego dell’autore, un emarginato espatriato americano che vive in Messico, affiancato da Drew Starkey nel ruolo di un uomo più giovane del quale si innamorerà. Il cast, inoltre, è arricchito dalle presenze di Lesley Manville ed Henry Zaga.



Le riprese dell’opera partiranno durante questo mese a Roma all’interno dei Cinecittà Studios dove il film ambientato a Città del Messico sarà girato nella sua interezza.



Lorenzo Mieli produrrà il film con Guadagnino. Justin Kuritzkes, che ha scritto la sceneggiatura di Challengers, opera di Guadagnino in uscita entro l’anno, ha curato lo script.