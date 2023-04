Book Club - Capitolo Successivo: online il trailer italiano

News





24/04/2023 |

Dalla Universal Pictures ecco il trailer ufficiale italiano di Book Club - Capitolo Successivo, il sequel di Book Club - Tutto Può Succedere, film uscito nelle sale nel 2018. La nuova pellicola, sviluppata da Focus Features, Endeavor Content e Makeready, richiama a gran voce il cast originale e ha riportato dunque alla base Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Inoltre nel film ritroviamo anche Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson e le new entry Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta.



Il sequel è stato diretto ancora una volta da Bill Holderman che ha curato la sceneggiatura con Erin Simms. I due sono anche produttori.



In Italia l'uscita è prevista per l'11 maggio.



Sinossi:

L'attesissimo sequel segue le nostre quattro migliori amiche preferite nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l'intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un'avventura attraverso il paese che capita una volta nella vita.