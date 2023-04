65: Fuga dalla Terra: rilasciato lo spot 65 milioni di anni fa

News





24/04/2023 |

Mancano pochi giorni all'arrivo nelle sale di 65: Fuga dalla Terra, action sci-fi movie dei registi Scott Beck e Bryan Woods, e la Sony Pictures ci ricorda l'imminente debutto dell'opera cinematografica con il nuovo spot.

Il film vede protagonista Adam Driver, inserito in un cast principale che vede al suo interno anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman.



Beck e Woods sono anche i produttori assieme a Sam Raimi, Deborah Liebling e Zainab Azizi.



65: Fuga dalla Terra farà il suo debutto ufficiale nelle sale italiane dal 27 aprile.



Sinossi:

Dopo un catastrofico incidente su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre rapidamente di essere effettivamente bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Ora, con una sola possibilità di salvataggio, Mills e l'unico altro sopravvissuto, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un terreno sconosciuto pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.