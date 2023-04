I Guardiani della Galassia Vol. 3: la scena in lingua originale Push Down On It

News





24/04/2023 |

Grazie alla Marvel vi mostriamo una clip in lingua originale de I Guardiani della Galassia Vol. 3, nuovo entusiasmante capitolo appartenente al franchise.



James Gunn è ovviamente il regista di questo nuovo, appassionante capitolo ed ha anche lavorato alla sceneggiatura del film che vede tornare Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista e Vin Diesel nei ruoli di Star-Lord, Gamora, Nebula, Drax e Groot. Inoltre nell’opera troveremo anche Elizabeth Debicki (Ayesha), Pom Klementieff (Mantis), Chukwudi Iwuji (The High Evolutionary) e Sean Gunn (Kraglin).



La nuova avventura de I Guardiani della Galassia arriverà nelle sale sei anni dopo l'ultimo film che al botteghino aveva incassato 863 milioni di dollari.



Il film uscirà in Italia il 3 maggio 2023.