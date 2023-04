Arnold Schwarzenegger reciterà nel thriller movie Breakout

News





Arnold Schwarzenegger ha trovato il suo nuovo progetto cinematografico. L’attore reciterà all’interno di Breakout, thriller movie che sarà diretto da Scott Waugh. La star di Terminator sarà il protagonista ed interpreterà Terry Reynolds, un uomo la cui vita cambierà a seguito dell’arresto del figliastro, finito al centro di una cospirazione e costretto a scontare venticinque anni di carcere. Nel tentativo di farlo uscire dalla prigione, Terry dovrà fare i conti con il tempo e con le guardie presenti all’interno della struttura.

Breakout ha una sceneggiatura curata da Nicole D’Ovidio e da Richard D’Ovidio.



Per Schwarzenegger si tratta di un ritorno nel genere action a distanza di quattro anni da Terminator: Destino Oscuro.



Scott Waugh, che nel corso della sua carriera ha diretto Need for Speed e Act of Valor, sta lavorando al quarto capitolo de I Mercenari.