Relay: Sam Worthington è entrato a far parte del cast

24/04/2023 |

Sam Worthington, star di Avatar: La Via dell’Acqua, si è unito al cast del thriller Relay. L'attore raggiunge così il cast attualmente composto da Riz Ahmed e Lily James. Le tre star sono dunque parte del progetto della Black Bear Pictures che sarà diretto da David MacKenzie, regista di Outlaw King – Il Fuorilegge.



I dettagli della trama non sono stati rivelati a fondo ma le prime indicazioni raccontano di Tom, un fixer di livello mondiale, intermediario di un certo calibro che lavora per corporazioni e individui corrotti che minacciano di rovinarlo. Per evitare di finire nella loro rete Tom progetta di mantenere segreta la sua identità ma l’arrivo di una potenziale cliente, Sarah (James), che richiede la sua protezione, farà cambiare le carte in tavola.



Le riprese di Relay sono attualmente in corso a New York e nel New Jersey. MacKenzie ha curato la sceneggiatura con Justin Piasechi.



Il film sarà prodotto da Basil Iwanyk della Thunder Road Films insieme a Gillian Berrie e MacKenzie per la Sigma Films e Teddy Schwarzman per la Black Bear.